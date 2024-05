Luis Arráez, dos veces campeón bateador, pasa de Marlins a Padres junto con cerca de $7,9 millones

El segunda base de los Marlins de Miami Luis Arráez reacciona después de que Elehuris Montero (44), primera base de los Rookies de Colorado, atrapara una línea en la sexta entrada del juego de béisbol del jueves 2 de mayo de 2024, en Miami. Arráez fue intercambiado a los Padres de San Diego el sábado 4 de mayo de 2024. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.