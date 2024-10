Los Browns 'no cambiarán de QB' a pesar de que Deshaun Watson y la ofensiva vuelven a batallar

Deshaun Watson (4), quarterback de los Browns de Cleveland, es capturado detrás de la línea de golpeo por Dante Fowler Jr. (6), de los Commanders de Washington, durante la segunda mitad del juego de la NFL, en Landover, Maryland, el domingo 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.