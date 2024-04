La saga de OJ Simpson fue un momento único en la cultura estadounidense

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 3 de octubre de 1995, el abogado Johnnie Cochran Jr. sostiene a O.J. Simpson mientras se lee el veredicto de no culpabilidad en una sala del tribunal de Los Ángeles durante su juicio en Los Ángeles. Los abogados defensores F. Lee Bailey, izquierda, y Robert Kardashian miran. O.J. Simpson, el laureado astro del fútbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y su amigo, pero luego declarado responsable en un juicio civil aparte, ha fallecido. Tenía 76 años. (Myung J. Chun/Los Angeles Daily News via AP, Pool, archivo) AP1995

ARCHIVO - El corredor de los 49ers de San Francisco, O.J. Simpson es escoltado fuera del campo por la policía después del último partido de la NFL de su carrera, el 16 de diciembre de 1979, contra los Falcons de Atlanta en el Atlanta Fulton County Stadium en Atlanta, Georgia. O.J. Simpson, el laureado astro del fútbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y su amigo, pero luego declarado responsable en un juicio civil aparte, ha fallecido. Tenía 76 años. (Foto AP, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.