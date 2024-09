La Liga de Campeones abre una nueva era con Mbappé en Madrid y desquites de previas finales

Kylian Mbappé (centro) durante un entrenamiento del Real Madrid, el lunes 16 de septiembre de 2024. El Madris enfrentará a Stuttgart en la Liga de Campeones. En la foto, de izquierda a derecha, también aparecen Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe, Endrick y Antonio Rudiger. (AP Foto/Paul White) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved