La defensiva de los Cowboys tiene una actuación contrastante en la semana 2 de la NFL

Alvin Kamara (41), running back de los Saints de Nueva Orleans, se escapa ante la mirada lejana de DeMarcus Lawrence (90), defensive end, en camino a una anotación en espectacular escapada en la primera mitad del juego de la NFL, el domingo 15 de septiembre de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.