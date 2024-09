Josh Allen lanza 4 pases de TD y los Bills arrollan 47-10 a decepcionantes Jaguars

El wide receiver Khalil Shakir (10), de los Bills de Buffalo, celebra su recepción de touchdown con sus compañeros de equipo, inlcuido del quarterback Josh Allen (17) durante la primera mitad del juego de la NFL en contra de los Jaguars de Jacksonville, el lunes 23 de septiembre de 2024, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved