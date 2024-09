Jonrón de campo de Chapman impulsa a Gigantes a una victoria 6-3 sobre Diamondbacks

Matt Chapman, derecha, de los Gigantes de San Francisco, se barre para llegar a salvo en el plato para anotar con un jonrón de campo, ante el intento de retirarlo de José Herrera, izquierda, receptor de los Diamondbacks de Arizona, durante la tercera entrada del juego de béisbol el lunes 23 de septiembre de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved