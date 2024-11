Jaylen Brown anota 29 puntos para que Celtics se aferren a vencer 107-105 a Timberwolves

Jaylen Brown, con el balón, de los Celtics de Boston, ataca el aro con Julius Randle (30), de los Timberwolves de Minnesota, intentendo bloquear su tiro durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 24 de noviembre de 2024, en Boston. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.