Iga Swiatek sobrevive ante Belinda Bencic y alcanza los cuartos de final en Wimbledon

Mirra Andreeva devuelve ante Anastasia Potapova durante la tercera ronda del torneo de Wimbledon, el domingo 9 de julio de 2023. (AP Foto/Alberto Pezzali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Iga Swiatek celebra tras derrotar a Belinda Bencic en los cuartos de final del torneo de Wimbledon, el domingo 9 de julio de 2023, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jessica Pegula celebra tras derrotar a Lesia Tsurenko durante la tercera ronda del torneo de Wimbledon, el domingo 9 de julio de 2023. (AP Foto/Alastair Grant) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved