Hit de Mateo en entradas extra ayuda a Orioles a vencer a Nacionales y a evitar barrida

Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, a la derecha, es felicitado por Adley Rutschman (35) después de conectar un jonrón solitario contra los Nacionales de Washington durante la sexta entrada del juego de béisbol en el Nationals Park en Washington, el miércoles 8 de mayo de 2024. (AP Foto/Susan Walsh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved