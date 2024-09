Hendricks luce sólido en el que pudo ser su último juego con los Cachorros, que vencen 3-0 a Rojos

El abridor Kyle Hendricks, de los Cachorros de Chicago, se quita la gorra para agradecer la ovación de los fanáticos en Wrigley Field después de salir en la octava entrada del juego de béisbol en contra de los Rojos de Cincinnati, el sábado 28 de septiembre de 2024, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved