Goodman y Tovar conectan HR’s en juegos consecutivos, Rockies vencen 8-2 a D-backs

Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, hace un gesto mientras llega al plato después de conectar un jonrón solitario ante el lanzador relevista de los Diamondbacks de Arizona, Blake Walston, en la séptima entrada el martes 17 de septiembre de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.