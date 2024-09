Fin de una era: Oakland sufre con el adiós de los Atléticos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Aficionados irrumpen en el terreno de juego del Coliseo de Oakland luego que los Atléticos de Oakland vencieron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles para coronarse campeones de la Serie Mundial por tercer año seguido, el 17 de octubre de 1974, en Oakland. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.