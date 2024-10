Fallece Fernando Valenzuela, el mexicano que desató la ‘Fernandomanía’ con Dodgers

ARCHIVO - El mexicano Fernando Valenzuela lanza frente a los Gigantes de San Francisco el 3 de octubre de 1982 (AP Foto, archivo) 1982 AP

ARCHIVO - El ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela realiza el lanzamiento de honor durante el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, el 19 de julio de 2022 en Los Ángeles. El fenómeno de los Dodgers nacido en México, que inspiró la "Fernandomania" mientras ganó el premio Cy Young y el Novato del Año en 1981, falleció el martes 22 de octubre de 2024.

ARCHIVO - Fernando Valenzuela lanza en un juego de veteranos disputado el 8 de junio de 2013 en Los Ángeles

ARCHIVO - El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela se quita el sombrero en una conferencia de prensa luego de ser escogido como el Novato del Año de la Liga Nacional, el 2 de diciembre de 1981, en Los Ángeles. Fernando Valenzuela, el fenómeno de los Dodgers nacido en México, que inspiró la "Fernandomania" mientras ganó el premio Cy Young y el Novato del Año en 1981, falleció el martes 22 de octubre de 2024.

ARCHIVO - El ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela conversa durante una conferencia de prensa con miras a la ceremonia de retiro de su camiseta en el juego de béisbol entre los Dodgers y los Rockies de Colorado, el 11 de agosoto de 2023, en Los Ángeles. Fernando Valenzuela, el fenómeno de los Dodgers nacido en México, que inspiró la "Fernandomania" mientras ganó el premio Cy Young y el Novato del Año en 1981, falleció el martes 22 de octubre de 2024.