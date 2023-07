Estados Unidos vence 2-0 ante Gales en partido de preparación

Sophia Smith (11), Kristie Mewis (22) y Trinity Rodman (20) celebran después de que Rodman anotara el segundo gol de su equipo en el segundo tiempo en partido de preparación contra Gales, en San José, California, rumbo a la Copa del Mundo femenina, el domingo 9 de julio de 2023. (AP Foto/Josie Lepe) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.