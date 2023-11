El Salvador conquista su primer oro en Santiago 2023 al ganar el tiro con arco por equipos

Los salvadoreños Roberto Hernández, izquierda, y Douglas Nolasco celebran luego de ganar la medalla de oro en el tiro con arco compuesto por equipos en los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 4 de noviembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved