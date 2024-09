El QB novato Daniels protagoniza y Commanders vencen 42-14 a Cardinals

El quarterback de los Commanders de Washington, Jayden Daniels (5), salta a la zona de anotación para un touchdown mientras el safety de los Cardinals de Arizona, Jalen Thompson (34), defiende durante la segunda mitad de un partido, el domingo 29 de septiembre de 2024, en Glendale, Arizona (AP Foto/Rick Scuteri) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.