El novato Jayden Daniels roza la perfección en triunfo de Commanders 38-33 sobre Bengals

El wide receiver Terry McLaurin, izquierda, de los Commanders de Washington, atrapa un pase de touchdown de 27 yardas con el cornerback Dax Hill, de los Bengals de Cincinnati, encima de él, durante la segunda mitad del juego de la NFL, el lunes 23 de septiembre de 2024, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.