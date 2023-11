EEUU supera los 100 oros en los Juegos Panamericanos. México iguala récord histórico con 42

El estadounidense Kamal Bey celebra tras ganar la medalla de oro al vencer al brasileño Joilson de Brito en los 77 de la lucha grecorromana, el viernes 3 de noviembre de 2023, en los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Argentina celebra un gol ante Chile en la final del hockey masculino de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El equipo de México celebra con sus medallas tras ganar en la natación artística en los Juegos Panamericanos en Santiago, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved