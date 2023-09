Dodgers vencen por 7-3 a Nacionales; estiran ventaja a 13 juegos como líderes en el Oeste

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles Chris Taylor (3) junto al jardinero derecho Mookie Betts (50) y el campocorto dominicano Amed Rosario (31) celebran el triunfo sobre los Nacionales de Washington, en el Nationals Park, en Washington. Domingo 10 de septiembre de 2023. (AP Foto/Andrew Harnik) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved