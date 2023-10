Diamondbacks viven un presente ganador pero antes tuvieron que aprender a perder

El dominicano Geraldo Perdomo y Alek Thomas (5) de los Diamondbacks de Ariazona celebran luego del Juego 2 en la serie de comodín de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, en Milwaukee. Miércoles 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.