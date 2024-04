Deportista legendario, actor y millonario. O.J. Simpson vivió y perdió el sueño americano.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 17 de junio de 1994, una camioneta Ford Bronco blanca, conducida por Al Cowlings con O.J. Simpson como pasajero, es seguida por patrullas de la policía de Los Ángeles en una autopista de Los Ángeles. Simpson, el astro del fútbol estadounidense y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de haber matado a su exesposa y a su amigo, pero luego fue declarado responsable en un juicio civil separado, falleció a los 76 años. (Foto AP/Joseph Villarin, archivo)

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 3 de octubre de 1995, el abogado Johnnie Cochran Jr. sostiene a O.J. Simpson mientras se lee el veredicto de no culpabilidad en una sala del tribunal de Los Ángeles durante su juicio en Los Ángeles. Los abogados defensores F. Lee Bailey, izquierda, y Robert Kardashian miran. O.J. Simpson, el laureado astro del fútbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y su amigo, pero luego declarado responsable en un juicio civil aparte, ha fallecido. Tenía 76 años. (Myung J. Chun/Los Angeles Daily News via AP, Pool, archivo)

ARCHIVO - El corredor de la Universidad del Sur de California O.J. Simpson (32) corre contra Notre Dame en la primera mitad de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA en South Bend, Indiana, 14 de octubre de 1967. En la jugada están Bob Miller (86), Mike Taylor (74) y Dan Scott (38) de USC O.J. Simpson, el laureado astro del fútbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y su amigo, pero luego declarado responsable en un juicio civil aparte, ha fallecido. Tenía 76 años. (Foto AP/archivo)

“He tenido una gran vida, grandes amigos”, dijo en lo que muchos creyeron que era una nota suicida escrita justo antes de partir en la Bronco. “Por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida”.

Su juicio televisado de 16 meses, apodado “el juicio del siglo”, terminó eclipsando su deslumbrante récord como uno de los corredores más talentosos en la historia del fútbol americano. El juicio tocó temas como la fama y la riqueza, el amor y el odio, el sistema judicial, los medios de comunicación, la violencia doméstica y el racismo. Era una tragedia griega, una telenovela y un espectáculo circense que Estados Unidos no se cansaba de ver.

En 2011, el traje que Simpson usó cuando fue absuelto fue donado y exhibido en el Newseum en Washington, un remanente de una de las noticias estadounidenses más importantes de todos los tiempos.

Los comediantes de televisión satirizaron el caso. El juez de primera instancia Lance Ito fue parodiado por un grupo de “Dancing Itos” vestidos de negro. La fiscal Marcia Clark fue cortejada por un admirador que sobrevoló el juzgado con una pancarta en la que le pedía que se casara con él.

En el juicio, los fiscales pintaron una imagen de Simpson como un exmarido celoso y un asesino a sangre fría. Suplicaron a los miembros del jurado que no se dejaran intimidar por su “equipo de ensueño” de abogados defensores muy bien pagados, su carisma como actor o su estatus como estrella del fútbol.

La evidencia encontrada en la escena del crimen parecía abrumadoramente en contra de Simpson: había huellas ensangrentadas de su tamaño, al igual que gotas de sangre que parecían coincidir con su ADN y un guante de estilo idéntico a uno que compró su exesposa asesinada y que él usó en partidos de fútbol transmitidos por televisión. Otro guante, manchado con su sangre y la sangre de las dos víctimas, fue encontrado en su casa.

Pero la ciencia del análisis de ADN estaba en pañales, y hubo errores por parte de la policía y los técnicos forenses en el manejo de las pruebas. Cuando Simpson se probó los guantes en la corte, no pudo ponérselos en sus grandes manos, lo que llevó a la famosa frase que su abogado Johnnie L. Cochran Jr. pronunció más tarde ante los miembros del jurado: “Si no le queda bien, debe absolverlo”.

Simpson dijo sólo tres palabras durante el juicio: “Son demasiado pequeños”. Muchos sintieron que eso era suficiente para defender su caso.

Los abogados defensores fueron inquebrantables al profesar la inocencia de Simpson. Fue incriminado, dijeron, señalando al exdetective de la policía de Los Ángeles Mark Fuhrman, quien negó haber hecho insultos raciales contra los negros, pero se retractó después de que se reprodujera una grabación en la corte. Más tarde se declaró culpable de perjurio.

Fuhrman encontró el guante ensangrentado en la casa de Simpson, o lo plantó, como afirmaron algunos, y no se podía confiar en él, dijeron los abogados defensores. Los miembros del jurado aparentemente estuvieron de acuerdo, diciendo que el pasado de Fuhrman pesaba mucho en sus mentes.

En su alegato final, Cochran exageró el racismo y comparó a Fuhrman con Adolf Hitler.

La absolución fue vista por millones de personas en la televisión y en una pantalla gigante en Times Square de Nueva York. El presidente Bill Clinton se tomó un receso en sus reuniones para mirar.

Los esfuerzos de Simpson por reanudar su antigua vida fueron socavados por la familia de Ron Goldman. Creían que Simpson era culpable y continuaron con su demanda por homicidio culposo sin descanso. En un juicio civil, un jurado encontró a Simpson responsable de los asesinatos y le ordenó pagar 33,5 millones de dólares en daños y perjuicios a los Goldman y a la familia de Nicole Brown Simpson.

Cientos de posesiones valiosas fueron incautadas como parte de la sentencia, y Simpson se vio obligado a subastar su Trofeo Heisman, que alcanzó los 230.000 dólares. Nunca pudo pagar los 33,5 millones de dólares, diciendo que vivía sólo de sus pensiones de la NFL y privadas.

“El dinero no es el problema, nunca lo ha sido”, dijo el padre de Goldman, Fred Goldman. “Es asegurarse de que un hombre, el hombre que asesinó a mi hijo y a Nicole, sea responsabilizado por un tribunal de justicia”.

En un comunicado el jueves, Fred Goldman y su hija Kim señalaron que, con la muerte de Simpson, “la esperanza de una verdadera rendición de cuentas ha terminado”.

Una década más tarde, todavía ensombrecido por la sentencia de homicidio culposo de California, Simpson llevó a cinco hombres que apenas conocía a una confrontación con dos comerciantes de recuerdos deportivos en una estrecha habitación de hotel de Las Vegas. Dos hombres que iban con Simpson llevaban armas. Un jurado condenó a Simpson por robo a mano armada y otros delitos graves.

Encarcelado a los 61 años, cumplió nueve años en una remota prisión del norte de Nevada, incluida una temporada como conserje de un gimnasio. Muchos creían que estaba siendo castigado por crímenes de los que había sido absuelto, incluidos los Goldman.

“Es un momento agridulce”, dijo Fred Goldman. “Fue satisfactorio verlo con grilletes como corresponde”.

Simpson no estaba arrepentido cuando fue puesto en libertad condicional en octubre de 2017. La junta de libertad condicional lo escuchó insistir una vez más en que sólo estaba tratando de recuperar recuerdos y reliquias que le robaron después de su juicio penal.

“Básicamente he pasado una vida libre de conflictos, ya sabes”, dijo Simpson.

Simpson vivió sus últimos años en Las Vegas, en su mayor parte fuera del ojo público, pero ocasionalmente recurrió a las redes sociales para opinar sobre los deportes y su estilo de vida en un club campestre. Los Ángeles haber quedado muy atrás.

La fascinación del público por Simpson nunca se desvaneció. En el 2016, fue el tema de una miniserie de FX y un documental de cinco partes de ESPN.

“No creo que la mayoría de Estados Unidos crea que yo lo hice”, dijo Simpson al diario The New York Times en 1995, una semana después de que un jurado determinara que no mató a Brown y Goldman. “He recibido miles de cartas y telegramas de personas que me apoyan”.

Doce años después, después de una oleada de indignación, Rupert Murdoch canceló un libro planeado por HarperCollins, propiedad de News Corp., en el que Simpson ofrecía su relato hipotético de los asesinatos. Se iba a titular “If I Did It” (Si lo hubiera hecho).

La familia de Goldman, que aún persigue el juicio multimillonario por homicidio culposo, ganó el control del manuscrito. Cambiaron el título del libro a “If I Did It: Confessions of the Killer” (Si lo hubiera hecho: confesiones del asesino).

“Todo es dinero sangriento, y desafortunadamente tuve que unirme a los chacales”, dijo Simpson a The Associated Press en ese momento. Recibió 880.000 dólares por adelantado para el libro, pagados a través de un tercero.

“Me ayudó a salir de las deudas y a asegurar mi casa”, dijo.

Menos de dos meses después de perder los derechos del libro, Simpson fue arrestado en Las Vegas.

Simpson jugó 11 temporadas en la NFL, nueve de ellas con los Bills de Buffalo, donde obtuvo el mote de “The Juice”. Ganó cuatro títulos de la NFL, acumuló 11.236 yardas en su carrera, anotó 76 touchdowns y jugó en cinco Pro Bowls. Su mejor temporada fue la de 1973, cuando sumó 2.003 yardas, el primer corredor en romper la marca de las 2.000 yardas terrestres.

“Fui parte de la historia del juego”, dijo años después. “Si no hubiera hecho nada más en mi vida, habría dejado mi huella”.

Orenthal James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, donde creció en una vivienda subsidiada por el gobierno.

Después de graduarse de la escuela secundaria, se matriculó en el City College de San Francisco durante un año y medio antes de transferirse a la Universidad del Sur de California para el semestre de primavera de 1967.

Se casó con su primera esposa, Marguerite Whitley, el 24 de junio de 1967, se mudaron a Los Ángeles al día siguiente para que él pudiera comenzar a prepararse para su primera temporada con la USC, que, en gran parte debido a Simpson, ganó el campeonato nacional de ese año.

Simpson ganó el Trofeo Heisman en 1968. Aceptó la presea el mismo día que nació su primera hija, Arnelle.

Tuvo otros dos hijos varones, Jason y Aaren, con su primera esposa; uno de esos niños, Aaren, se ahogó cuando era pequeño en un accidente de piscina en 1979, el mismo año en que él y Whitley se divorciaron.

Simpson y Brown se casaron en 1985. Tuvieron dos hijos, Justin y Sydney, y se divorciaron en 1992. Dos años después, Nicole Brown Simpson había sido asesinada.

“No necesitamos volver atrás y revivir el peor día de nuestras vidas”, dijo a la AP 25 años después de los asesinatos. “El tema del momento es el tema que nunca volveré a retomar. Mi familia y yo nos hemos mudado a lo que llamamos la ‘zona no negativa’. Nos centramos en lo positivo”.

Linda Deutsch es una corresponsal especial de The Associated Press retirada. Cubrió todos los casos legales de Simpson en sus 48 años de carrera como reportera judicial en Los Angeles.

FUENTE: Associated Press