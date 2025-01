David Wright espera que Juan Soto ayude a los Mets a ganar el título de la Serie Mundial

“Hay una mentalidad de ganar a toda costa, hacer lo que sea necesario para conseguirlo, y eso es algo que amo”, dijo Wright. “Es algo que ama la ciudad. Es algo que ciertamente ama la base de fanáticos... El objetivo no está sólo fijado en ganar ahora un campeonato. Es decir, vamos a conseguir una racha y ganar múltiples títulos”.

“Es una sensación diferente cuando eres elegido, desarrollado y juegas para el equipo que te dio tu primera oportunidad”, dijo Wright. “Hay un poco más —tal vez mucho más orgullo cuando te pones esa camiseta todas las noches. Y espero que él recuerde eso y no pierda de vista eso. Dicho esto, nunca, jamás, he dudado que un jugador debe maximizar su potencial de ganancias".

Hablando desde su casa sobre los incendios forestales en California, Wright abordó su carrera como siete veces elegido al Juego de Estrellas. Bateó para .296 con 242 jonrones, 970 carreras impulsadas y 196 bases robadas de 2004-18, mermado por lesiones en el cuello, la espalda y el hombro que requirieron cirugía.

Dio el mérito de su éxito a su padre, un agente policial, y a su madre, asistente de maestra de escuela primaria.

“Esa mentalidad de clase trabajadora, de llevar tu lonchera al trabajo, se quedó conmigo durante toda mi carrera”, dijo Wright. “Sabía que no era el jugador más talentoso ni el más dotado en el campo, pero siempre sentí que era el más preparado”.

Wright, quien cumplió 42 años el 20 de diciembre, se unirá a Dwight Gooden, Keith Hernández, Jerry Koosman, Willie Mays, Mike Piazza, Seaver y Darryl Strawberry como jugadores de los Mets con números retirados. Los números de los managers Gil Hodges y Casey Stengel también fueron retirados.

El lunes, después de que los Mets hicieron el anuncio, Wright recibió un mensaje de texto de Hernández.

“No creo haberlo asimilado. Creo que nunca lo haré”, dijo Wright. “Realmente siento que es un poco inmerecido dada la habilidad y los logros de algunos de los números con los que estará el mío allí arriba. Bromeo diciendo que creo que debería haber una sección especial quizás para mi número porque probablemente no merece estar entre los jugadores realmente buenos de la organización”.

Wright recordó haber recibido críticas constructivas de Strawberry durante sus días como jugador.

“Cuando sabía que Darryl estaba allí quería jugar bien porque quería que él me diera un choque de manos y no quería tener esa conversación sobre lo malo que había hecho esa noche”, admitió.

Wright dijo que la transición después de jugar fue facilitada por las responsabilidades familiares. Entrena al equipo de fútbol de su hija Olivia, de 8 años; al conjunto de sóftbol de su hija Madison, de 6 años; y al club de béisbol de su hijo Brooks, de 4 años; y los lleva a juegos ocasionales de los Mets.

“Disfruto ver la mirada en sus ojos cuando ven a Francisco Lindor o Brandon Nimmo acercarse uniformados a saludar”, dijo. “Me miran y dicen, ‘Papá, ¿tú solías hacer eso?’”

Wright jugó solo dos duelos para los Mets después de 2016, regresando para ser honrado con un par de cameos al final de la temporada 2018.

“Sentí que estaba llorando todo el tiempo, así que voy a tratar de endurecerme un poco en esta ocasión”, dijo.

Wright había comprendido que ya no podía jugar a nivel de las Grandes Ligas.

“Recuerdo mis asignaciones de rehabilitación”, dijo. "Sólo esperaba que el juego avanzara lo más rápido posible y que no me lanzaran ninguna bola en la tercera base porque no quería agacharme de manera extraña o lanzarme y tener que hacer un lanzamiento en ángulo raro porque algo podría doler”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press