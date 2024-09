Daniels consigue su 1ª victoria en NFL y Commanders vencen a Giants con 7 goles de campo de Seibert

El kicker de los Commanders de Washington, Austin Seibert, arriba a la derecha, celebra con su compañero de equipo después de patear el gol de campo ganador del juego contra los Giants de Nueva York durante la segunda mitad en Landover, Maryland, el domingo 15 de septiembre de 2024. (AP Foto/Steve Ruark) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.