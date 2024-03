Cuatro jockeys lesionados y 3 ejemplares muertos en este hipódromo de Estados Unidos

Cuando el grupo de ocho potrancas y yeguas se acercaba a la curva lejana, el ejemplar número 3 Dial Uncle Joy (Dialed In) chocó con el número 4 Mojito (More Than Ready), lo que provocó una reacción en cadena. La N°3 Dial Uncle Joy conducida por Ricardo Martínez, cayó, seguida por el ejemplar N°5 Spry Charlie (My Pal Charlie) con el jockey John Jude y enseguida el ejemplar N°8 J Ps Harley Glider (Sports Talk) con el jockey Bryan McNeil.