Con seis capturas de Mack y 3 TDs de Justin Herbert, Chargers superan 24-17 a Raiders

El quarterback Aidan O'Connell (4), de los Raiders de Las Vegas, es capturado por el linebacker Khalil Mack, derecha, de los Chargers de Los Ángeles, durante la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 1 de octubre de 2023, en Inglewood, California. (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved