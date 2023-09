Con racimo de 4 carreras en la 9na, Yanquis sacan victoria de 7-5 ante Piratas

El venezolano Gleyber Torres (derecha) y su compañero Aaron Judge de los Yanquis de Nueva York (izquierda) celebra luego de anotar en un contacto de Anthony Volpe y un error de los Piratas de Pittsburgh en la novena entrada del juego en Pittsburgh. Viernes 15 de septiembre de 2023. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved