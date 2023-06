Con carreras en los últimos 3 innings, Yanquis vencen 4-1 a Dodgers

Anthony Volpe (11), de los Yanquis de Nueva York, celebra con Isiah Kiner-Falefa (12) después de que ambos anotaron con cuadrangular de Volpe durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Dodgers de Los Ángeles, en Los Ángeles, el domingo 4 de junio de 2023. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved