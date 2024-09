Chiles apela decisión del TAS ante Suprema Corte de Suiza y pide que le regresen el bronce olímpico

ARCHIVO - Foto del 5 de agosto del 2024, la estadounidense Jordan Chiles sostiene su medalla tras ganar la final por aparatos individuales en los Juegos Olímpicos de París. El lunes 16 de septiembre del 2024, Chiles presenta apelación ante la Suprema Corte de Suiza contra decisión del TAS de quitarle la medalla de bronce. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved