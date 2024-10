Cerveceros creen que esta campaña será cuando cambie su destino en postemporada

El abridor dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta celebra en el banquillo tras conseguir su ponche 200 de la temporada durante la sexta entrada del juego de béisbol ante los Piratas de Pittsburgh, el miércoles 25 de septiembre de 2024, en Pittsburgh. (AP Foto/Matt Freed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved