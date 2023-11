Canha vuelve a cambiar de equipo, Cerveceros envían al jardinero a Tigres

ARCHIVO - Foto del 20 de septiembre del 2023, Mark Canha de los Cerveceros de Milwaukee corre a primera tras un doble de tres carreras en la novena entrada ante los Cardenales de San Luis. El sábado 4 de octubre del 2023, Canha es canjeado a los Tigres de Detroit. (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.