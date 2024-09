Cachorros evitan la eliminación al vencer 3-1 a Nacionales

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, llega barrido a salvo al plato, anotando con sencillo productor de dos carreras del emergente Mike Tauchman durante la séptima entrada del juego de béisbol en contra de los Nacionales de Washington, el viernes 20 de septiembre de 2024, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved