Borussia Dortmund nombra al exjugador Nuri Sahin como nuevo técnico

En foto del 31 de mayo del 2024, el entrenador del Borussia Dortmund Edin Terzic y el asistente Nuri Sahin se dan la mano en un entrenamiento antes de la final de la Liga de Campeones. El viernes 14 de junio del 2024, el Borussia Dortmund nombra a Sahin como nuevo ténico del equipo tras la partida de Terzic. (AP Foto/Ian Walton) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved