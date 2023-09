Astros se mantienen en lo alto del Oeste de la Americana con victoria 2-1 sobre Orioles

Mauricio Dubón (14), de los Astros de Houston, celebra con Alex Bregman (2) después de batear el sencillo productor de la carrera de la victoria en la novena entrada en contra de los Orioles de Baltimore, el miércoles 20 de septiembre de 2023, en Houston. Los Astros vencieron 2-1 a los Orioles. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.