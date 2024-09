Aryna Sabalenka doma a Navarro y al público. Enfrentará a Jessica Pegula en final del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja tras conseguir un punto ante la estadounidense Emma Navarro, el jueves 5 de septiembre de 2024, en las semifinales del US Open (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jessica Pegula reacciona tras ganar un punto Karolina Muchova durante las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el jueves 5 de septiembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Emma Navarro devuelve ante Aryna Sabalenka en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el jueves 5 de septiembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Karolina Muchova devuelve ante Jessica Pegula en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el jueves 5 de septiembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved