Análisis: 6 equipos evitaron un inicio de 0-3 y podrían salvar la temporada

Derrick Henry, running back de los Ravens de Baltimore, corre con el balón para una anotación mientras Trevon Diggs (7), de los Cowboys de Dallas, intenta defender en la segunda mitad del juego de la NFL, en Arlington, Texas, el domingo 22 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gareth Patterson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Xavier Smith (19) y Bobby Brown III (95), de los Rams de Los Ángeles, celebran después del regreso de patada de despeje de Smith contra los 49ers de San Francisco durante la segunda mitad, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Inglewood, California (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El mariscal de campo de los Broncos de Denver, Bo Nix, corre para un primer down contra los Buccaneers de Tampa Bay durante la primera mitad en Tampa, Florida, el domingo 22 de septiembre de 2024. (AP Foto/Jason Behnken) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El corredor de los Colts de Indianapolis, Jonathan Taylor (28), corre contra los Bears Chicago durante la segunda mitad, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El receptor abierto de los Giants de Nueva York, Malik Nabers (1), atrapa un pase de touchdown contra los Browns de Cleveland durante la primera mitad, el domingo 22 de septiembre de 2024 en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved