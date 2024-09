Adames batea grand slam en noche de 2 jonrones y Cerveceros dominan 15-8 a D-backs

Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee, a la derecha, le da una palmada a William Contreras, a la izquierda, después de conectar un jonrón de dos carreras contra los Diamondbacks de Arizona durante la cuarta entrada el sábado 14 de septiembre de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Darryl Webb) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved