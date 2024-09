AC Milan consigue su primera victoria de la temporada con goleada 4-0 ante Venezia en la Serie A

Patrick Cutrone del Como reacciona durante el encuentro de la Serie A ante el Bologna el sábado 14 de septiembre del 2024. (Antonio Saia/LaPresse via AP) LAPRESSE LAPRESSE

Jugadores del AC Milan celebran tras anotar en el encuentro de la Seri A ante el Venezia el sábado 14 de septiembre del 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved