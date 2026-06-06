Departamento de Defensa de EEUU reduce su lista religiosa de más de 200 opciones a 31

ARCHIVO - Filas de lápidas en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, 13 de mayo de 2014. (Foto AP/Charles Dharapak, archivo) AP

La nueva lista, de 31, baja desde más de 200 tradiciones reconocidas previamente entre las que las tropas podían elegir. La lista ya no incluye a ateos, universalistas unitarios, paganos y wiccanos.

“Esta disminución de los códigos de afiliación religiosa no está diseñada para hacer afirmaciones sobre la legitimidad de ninguna fe o creencia religiosa, ni pretende proporcionar una lista de religiones ‘aprobadas oficialmente’”, señaló en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. “Más bien, está diseñada para permitir que los capellanes consulten rápidamente la composición religiosa de sus unidades y determinen cómo estructuran los recursos para atender mejor a los combatientes de todos los grupos de fe”.

Parnell añadió que el Departamento de Defensa valora el libre ejercicio de la religión y que los capellanes facilitan la “capacidad de los miembros del servicio de ejercer libremente la religión de su elección, o ninguna religión”.

La lista crea categorías amplias de algunas tradiciones cristianas —bautista, presbiteriana, metodista— sin especificar denominaciones dentro de esas tradiciones, que pueden abarcar todo el espectro teológico e ideológico.

Los miembros del servicio pueden optar por identificarse como “sin religión”, “otras religiones” o agnósticos. También se incluyen el budismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el sijismo, la fe bahá’í y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

“Esto puede dificultar que nuestros UU uniformados accedan a la atención espiritual que necesitan”, indicó en un comunicado la Asociación Universalista Unitaria, que fue eliminada de la lista. La denominación afirmó que está trabajando en una respuesta estratégica para apoyar a los miembros del servicio UU.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha impregnado su cristianismo evangélico en su liderazgo del Pentágono, al organizar servicios de culto para empleados y hablar con frecuencia de Estados Unidos como una nación cristiana.

Anunció por primera vez los cambios inminentes en las categorías de fe en diciembre, al afirmar que la gran cantidad de códigos de fe se había vuelto inmanejable.

“El secretario Hegseth no está ‘simplificando’ nada. Está elevando una visión religiosa estrecha desde la cima de la cadena de mando”, sostuvo el reverendo Paul Raushenbush, ministro bautista y jefe de la progresista Interfaith Alliance. “La Primera Enmienda no permite que el gobierno cree una jerarquía de fes, y ciertamente no permite que el Pentágono decida qué creencias merecen reconocimiento”.

El Ejército estadounidense es religiosamente diverso, y casi el 70% de las tropas se identifica como cristiana, según un informe del Congreso de 2019. Casi una cuarta parte de las tropas figuraba como otras, no clasificadas o desconocidas.

“Como miembro de una religión minoritaria, creo que es muy importante que se nos cuente”, expresó Irene Glasse, profesional religiosa pagana y veterana del Cuerpo de Marines. “Nos borra, y muchos de nosotros hemos servido con tanto orgullo, tan bien y con tanto honor”.

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El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este despacho.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP