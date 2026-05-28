Dentro de un hotel africano donde se retiene a solicitantes de asilo deportados por EEUU

En la imagen, una carretera en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 25 de abril de 2026. (AP Foto/Misper Apawu) AP

Pero el inquietantemente vacío Hotel Bamy no es hoy un refugio para turistas en busca de aventuras ni para viajeros de negocios internacionales. Desde finales del año pasado, solo un pequeño número de personas se ha alojado allí, y no están de vacaciones. Están retenidas en contra de su voluntad.

En virtud de un opaco acuerdo de 7,5 millones de dólares con el gobierno de Donald Trump, el todopoderoso presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha convertido este hotel propiedad de su familia en una prisión para solicitantes de asilo deportados desde Estados Unidos.

Sin embargo, el hotel es solo una estación de paso. De las al menos 32 personas recluidas allí desde noviembre —a todas las cuales jueces estadounidenses les habían concedido protección previamente, de acuerdo con sus abogados—, 25 han sido obligadas a regresar a sus países de origen en el continente, donde sus vidas podrían estar en peligro. El resto enfrenta presiones de las autoridades para marcharse.

“La gente del gobierno venía todo el tiempo y decía: ¿Dónde está tu pasaporte? Tienes que volver a tu propio país”, contó un hombre de 26 años de una nación del este de África encarcelado allí. Por temor a represalias, habló bajo condición de anonimato, igual que otros dos deportados entrevistados por The Associated Press.

La Casa Blanca utiliza las deportaciones a terceros países como una laguna legal, según abogados de inmigración, para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen.

Debido a que Guinea Ecuatorial está gobernada por un régimen autoritario —como algunas otras naciones que han firmado acuerdos similares—, resulta difícil para periodistas extranjeros visitar el país e informar directamente sobre las condiciones allí. La AP viajó a la isla de Bioko como parte de una reciente visita de León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, y es el único medio internacional que ha visitado el hotel donde se mantiene a los migrantes detenidos.

Presionados para regresar a países que temen

Atrapados en un país del que muchos no habían oído hablar antes de llegar allí, hombres y mujeres de Angola, Eritrea, Etiopía y Mauritania deambulan por los largos pasillos del hotel y miran por las ventanas hacia la reluciente piscina que no se les permite usar.

No han sufrido abusos físicos, pero sienten una intensa presión psicológica al saber que probablemente serán enviados de vuelta a unos países de origen que temen.

“Estoy asustado y deprimido”, manifestó el hombre de África Oriental.

Dijo que, por su etnia y por el hecho de haber huido del país, sería encarcelado o asesinado si lo obligaran a regresar. Todos los solicitantes de asilo en el hotel enfrentan un alto riesgo de persecución al volver a casa, según expertos en derechos humanos.

En el marco de una serie de acuerdos turbios y a menudo secretos, el gobierno de Trump ha deportado a miles de personas a casi dos docenas de países que no son los suyos, según activistas, dentro de la amplia ofensiva de Estados Unidos contra la inmigración. Las naciones con las que se han firmado acuerdos se encuentran principalmente en el mundo en desarrollo, de acuerdo con el grupo Third Country Deportation Watch, incluidos cerca de una docena en África. De acuerdo con expertos, los países que aceptan a los deportados podrían hacerlo para ganarse la buena voluntad en negociaciones con Estados Unidos sobre comercio, migración o ayuda.

La Casa Blanca declinó comentar los detalles de su acuerdo con Guinea Ecuatorial. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que “nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva”.

El gobierno de Obiang no respondió a una solicitud de comentarios.

Atrapados entre lo surrealista y lo cotidiano

Mientras el hombre de África Oriental recluido en el Hotel Bamy relataba su periplo, un representante del gobierno que hablaba poco inglés se sentó cerca, consultando su celular en una sala de conferencias por lo demás vacía.

Tras viajar de África a Brasil, contó el hombre, en agosto de 2024 llegó a la frontera de Estados Unidos, donde fue detenido. Más tarde fue trasladado de un centro de inmigración a otro en California, Arizona y Luisiana, antes de terminar en Guinea Ecuatorial hace casi seis meses.

La rutina diaria de los deportados en el hotel es mundana, aunque el entorno hace que todo parezca surrealista, señaló.

Duermen en lujosas habitaciones que rara vez se limpian, explicó, y les sirven arroz y carne en mesas con manteles blancos instaladas dentro del restaurante del hotel. Después de enfermar varias veces por la comida, el hombre apuntó que toma lo mínimo indispensable.

Un abogado local les lleva cepillos de dientes nuevos, tarjetas SIM para sus celulares y, a las mujeres, productos de higiene menstrual.

La atención médica ha sido irregular. El hombre de África Oriental fue llevado a un hospital de inmediato tras quejarse de un problema en un ojo. Pero cuando contrajo malaria y fiebre tifoidea, no lo trasladaron a un centro hasta que su estado se había deteriorado mucho, lo que requirió suero intravenoso. Otros detenidos han tenido experiencias similares, dijo.

Recientemente, el hombre se quejó a un policía por su situación. El agente le respondió que sus problemas desaparecerían si subía al cuarto piso del edificio y saltaba por la ventana.

“¿Qué puedo hacer ahora? (La situación) ha empeorado”, dijo, con su frágil cuerpo temblando. “Empecé a perder la razón”.

EEUU mantiene fuertes lazos con Guinea Ecuatorial, a la que también critica

Guinea Ecuatorial es uno de los países más ricos de África gracias a sus recursos petroleros. También está plagada de corrupción y abusos de derechos humanos, según funcionarios estadounidenses.

Antigua colonia española, el país cayó en la desesperación económica tras obtener la independencia en 1968. Su destino cambió en la década de 1990, cuando empresas estadounidenses comenzaron a perforar a lo largo de su extensa costa en busca de petróleo. El auge posterior transformó la economía, pero más de la mitad de la población aún vive en la pobreza.

Según grupos de derechos, la riqueza impulsada por el petróleo ha sido en gran medida acaparada por Obiang y su familia. El hijo de Obiang, de 57 años y aparente heredero, Teodoro “Teodorin” Obiang Nguema, exhibe su estilo de vida ostentoso en TikTok —relajándose en piscinas infinitas, dándose banquetes de langosta, viajando en aviones privados—, aun cuando a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial se les prohíbe usar la plataforma.

El Obiang más joven, que se desempeña como vicepresidente, ha enfrentado sanciones internacionales debido a la corrupción en el gobierno de su padre. Pero Estados Unidos levantó las sanciones, lo que le permitió viajar a una reunión de alto nivel de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre, apenas semanas antes de que comenzaran las deportaciones a Guinea Ecuatorial.

En el país no hay apenas voces críticas y grupos de derechos y el Departamento de Estado de Estados Unidos han acusado al gobierno de detener, torturar e incluso matar a quienes se atreven a alzar la voz.

Pese a esto, sus principales inversionistas extranjeros son empresas estadounidenses, y su ejército recibe financiación para entrenamiento por parte de Washington.

Migrante de África Oriental espera su destino

Los deportados que aún están en el Hotel Bamy saben que pueden ser enviados a casa cualquier día.

Representantes de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU y de su agencia para los refugiados visitaron el hotel en noviembre y prometieron a los deportados que regresarían. Nunca lo hicieron.

El hombre de África Oriental es el único entre los recluídos al que se le ha permitido ver a un abogado, aunque no está claro por qué.

Aunque Guinea Ecuatorial no tiene una política de asilo, su abogado presentó una solicitud formal ante la oficina del primer ministro, una posibilidad remota que valía la pena intentar si existía alguna opción de salir del hotel.

Le dijeron que suplicara clemencia al vicepresidente, pero su solicitud de asilo fue rechazada.

A la mañana siguiente, las autoridades deportaron a otras cinco personas, dejándolo angustiado a la espera de su destino. Le comunicaron que sería el siguiente.

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El periodista de The Associated Press Tim Sullivan en Minneapolis contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP