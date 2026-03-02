Dentro de los premios del Sindicato de Actores: Ovaciones a "Sinners" y momentos fuera de cámara

La explosión de júbilo comenzó incluso antes de que Viola Davis terminara de anunciar al ganador de mejor actor.

Tras abrir el sobre, Davis miró la tarjeta, lo que provocó un suspiro colectivo que se extendió por el salón, como si gran parte del público ya supiera lo que venía. Cuando pronunció el nombre de Michael B. Jordan, los vítores estallaron en el enorme recinto, con estrellas poniéndose de pie y abrazándose por toda la sala.

Antes de revelar al ganador de mejor elenco, el presentador Samuel L. Jackson lanzó un grito entusiasta que desató una oleada de expectación entre la multitud. Natasha Rothwell estuvo entre las primeras en levantarse de un salto, apretando los puños y gritando “¡Sí!”, mientras Jackson anunciaba “Sinners”.

Jordan, que acababa de aceptar su premio individual tras bambalinas, reapareció y le dio un toque en el hombro a un Jackson que bailaba antes de dirigirse hacia varios de sus compañeros de reparto, entre ellos Delroy Lindo y Wunmi Mosaku. El grupo se fundió en abrazos mientras la sala se ponía de pie una vez más en una ovación, y el salón se transformaba en una celebración total entre actores que rendían homenaje a los suyos.

Aunque esos momentos se vieron con fuerza en pantalla, gran parte de la energía de la noche se desarrolló lejos de las cámaras: en los pasillos entre mesas, durante las pausas publicitarias y en áreas de espera abarrotadas justo afuera de las puertas del salón.

Las estrellas entran en acción durante las pausas publicitarias

Una vez que la ceremonia entró en comerciales, el salón de baile se transformó al instante y se puso en movimiento.

Los actores se deslizaban fuera de sus sillas para ir al bar, hacer una rápida visita al baño o abrirse paso entre las mesas para saludar a amigos —aunque fuera solo por unos minutos— antes de que las luces del escenario se atenuaran y volvieran a encenderse para indicar que era hora de regresar a sus asientos.

Durante la primera pausa, la estrella de “Pluribus”, Rhea Seehorn, y la actriz de “Sinners”, Jayme Lawson, se apresuraron a cruzar la sala en tacones altos para felicitar a Keri Russell, que acababa de ganar el premio a mejor actriz en una serie dramática por “The Diplomat”.

En otra pausa, Woody Harrelson se puso al día con Jason Bateman, mientras Leslie Bibb y Sam Rockwell intercambiaban saludos con otros asistentes. Más tarde, Rockwell volvió a encontrarse con Omar Benson Miller fuera del salón.

La canción de “Sinners” anima una sala llena de famosos

Cuando Miles Caton apareció en el escenario respaldado por un coro completo que interpretaba “This Little Light of Mine”, una actriz se puso de pie más rápido que muchos de sus compañeros de reparto de “Sinners”.

Parker Posey estuvo entre las primeras en el salón en dejarse llevar por la energía góspel. Se levantó casi de inmediato, bailando en su lugar y alzando las manos mientras Caton lideraba la actuación.

La canción se originó en la década de 1920 y se ha cantado y remezclado a lo largo de los años. La versión para la película “Sinners” contó con Caton junto con DC6 Singers Collective y el Pleasant Valley Youth Choir de Nueva Orleans.

Alrededor de Posey, otros asistentes pronto se sumaron, aplaudiendo al ritmo mientras el número musical llenaba el salón de baile.

Las estrellas se reúnen en un área de espera abarrotada antes del show

Antes de entrar al salón, las estrellas de Hollywood se mezclaban y conversaban en un área de espera abarrotada, con sofás y bares abiertos, saludando a amigos y tomando bebidas de último minuto antes de que comenzara la ceremonia.

La estrella de “F1”, Damson Idris, se abrió paso entre la multitud junto a Seehorn. Los coprotagonistas de “Sinners”, Lawson y Omar Benson Miller, se detuvieron a charlar con asistentes cercanos. Seth Rogen, de “The Studio”, pidió un par de cocteles en el bar, los probó uno antes de entrar.

Sheryl Lee Ralph se detuvo para fotos con su coprotagonista de “Abbott Elementary”, Tyler James Williams, quien antes se puso al día con Courtney B. Vance.

La mirada en el escenario, o en la pantalla

Dentro del salón, seguir la ceremonia a menudo dependía de dónde estuvieran sentados los actores.

Algunos giraban sus sillas para mirar directamente al escenario, como cuando Jeremy Allen White rotó en su asiento para mantener la vista en los presentadores, mientras Jean Smart, sentada junto a Hannah Einbinder, dependía más de las grandes pantallas de video colocadas alrededor de la sala.

Adam Scott también movió su silla para seguir la transmisión, ajustando su vista según el ángulo desde su mesa.

Una cálida despedida para la noche

Cuando la ceremonia llegaba a su fin, la actriz Odessa A’zion se acercó a Ralph y corrió a abrazar a la estrella de “Abbott Elementary”. Ambas intercambiaron palabras de admiración antes de que Ralph le ofreciera una cálida despedida: “Sigue siendo hermosa. Mantente con los pies en la tierra”.

Los actores se quedaron un rato en sus mesas, tomándose fotos y abrazando a colegas, antes de dirigirse poco a poco hacia las salidas y a la gala posterior a los premios, mientras los ecos de la celebración aún resonaban en el recinto.

FUENTE: AP