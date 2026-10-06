Demandan a McDonald's por usar herramienta de IA que recomienda precios a franquicias en EEUU

Letreros de McDonald's el 31 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo) AP

La demanda, presentada el viernes en Illinois, sostiene que la herramienta de precios de McDonald’s utiliza inteligencia artificial para recopilar datos que las franquicias competidoras por lo general no compartirían, como las ventas a nivel de tienda. El gigante de las hamburguesas con sede en Chicago ha señalado que pone la herramienta a disposición de sus franquicias en Estados Unidos para ayudarles a fijar precios en sus restaurantes.

La demanda también responsabiliza al sistema de elevar los precios de McDonald’s en Estados Unidos.

“La demanda afirma que McDonald’s ha construido y desplegado durante años su propia plataforma de fijación de precios para compartir información, la cual se nutre de los datos de sus millones de transacciones diarias para establecer los precios del menú en miles de restaurantes de Estados Unidos”, indica el documento. “El resultado es una fijación algorítmica de precios dirigida a clientes que ya están al límite”.

McDonald’s manifestó el martes que la demanda está “llena de imprecisiones” y que se defenderá enérgicamente.

“La IA no fija los precios del menú en los restaurantes de McDonald’s; lo hacen los franquiciados de McDonald’s", indicó la empresa en un comunicado. "Hay herramientas opcionales disponibles para los franquiciados para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios y clientes, pero estas herramientas de ninguna manera automatizan, coordinan ni fijan los precios”.

La demanda fue presentada a nombre de un consumidor, Michael Thomas, de DeKalb, Illinois. Según la demanda, Thomas visita McDonald’s frecuentemente y pide una Quarter Pounder con queso, papas fritas y una Coca-Cola. La demanda indicó que Thomas notó diferencias de precios entre los locales de McDonald’s cerca de su casa.

McDonald's dijo que ha utilizado una herramienta de fijación de precios mejorada con IA desde hace más de una década. El programa determina el precio óptimo de los artículos del menú en función de las ventas de una tienda, su ubicación y otros factores, incluido el precio de los competidores.

McDonald's afirmó que, mucho antes de emplear la herramienta, ya recopilaba datos y recomendaba precios a sus franquiciados, quienes poseen y operan el 95% de las 14.000 tiendas de McDonald’s en Estados Unidos.

“Todo lo que hacemos es aportar el contexto de lo que está pasando”, declaró un portavoz de McDonald’s a The Associated Press. “No tenemos ninguna manera de influir en los precios del menú en un restaurante”.

Pero la demanda sostiene que McDonald's tiene “una influencia significativa sobre sus franquiciados” y puede presionarlos para que sigan sus recomendaciones de precios.

La National Owners Association, que representa a los franquiciados de McDonald’s, no respondió de momento a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

McDonald’s ha estado experimentando con diversas estrategias en Estados Unidos y otros mercados desde hace varios años, a medida que intenta recuperar a los consumidores de menores ingresos, cuyas visitas a las cadenas de comida rápida han disminuido.

Pero los franquiciados no siempre siguen sus recomendaciones. Durante una conferencia telefónica con inversionistas, el presidente del consejo y director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski, dijo en agosto que únicamente el 60% de sus restaurantes en Estados Unidos ofrecían el menú propuesto por McDonald’s de 10 artículos por menos de 3 dólares.

“Como saben, en nuestro sistema, eso no es algo que simplemente podamos activar con un interruptor", declaró. "Requiere conversaciones con los franquiciados”.

La demanda pide al juez que certifique el caso como una demanda colectiva y que ordene a McDonald's pagar daños y perjuicios al grupo. También busca impedir que McDonald's haga cumplir acuerdos que restrinjan la competencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP