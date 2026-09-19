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Líderes de Venezuela y Paraguay se reúnen tras 20 meses de ruptura de relaciones bilaterales

Los presidentes de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Paraguay, Santiago Peña, mantienen el sábado un encuentro oficial en Caracas en lo que constituye el primer acercamiento de cara a la normalización de relaciones bilaterales, rotas desde inicios del año pasado.

En un acto protocolar, Peña -quien arribó acompañado de su esposa- y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, fueron recibidos por Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

Está previsto que durante la cita se dialogue sobre intercambio comercial, atención consular a los ciudadanos de ambos países, así como temas energéticos y “compromisos financieros pendientes”, informó la presidencia venezolana en un comunicado.

Según mencionó la víspera el canciller paraguayo, el encuentro constituye el “inicio de un diálogo” orientado al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares. No se ha fijado una fecha para la eventual reapertura de embajadas.

Uno de los temas álgidos entre ambas naciones se relaciona con una deuda pendiente del gobierno paraguayo con la estatal Petróleos de Venezuela S. A (PDVSA) por la compra de crudo por unos 300 millones de dólares. Aunque Paraguay admite la deuda, el monto sobre los intereses está en litigio en un tribunal arbitral internacional con sede en París.

FUENTE: AP

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