Delantero argentino Joaquín Panichelli sufre rotura de ligamentos truncando su sueño mundialista

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El argentino Nicolás Otamendi (centro) asiste a una sesión de entrenamiento antes de un juego amistoso internacional contra Mauritania, en la Asociación del Fútbol Argentino en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Gustavo Garello) AP

“Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos”, dijo un parte médico difundido el viernes en la cuenta en X de la selección argentina.

La lesión se produjo durante la práctica que tuvo lugar el jueves, antes del amistoso ante Mauritania que tendrá lugar este viernes por la noche. El delantero de Racing de Estrasburgo, que peleaba por un lugar en la lista definitiva para el Mundial, se retiró del campo de juego entre lágrimas.

Panichelli se perderá además el amistoso contra Zambia del martes. Ambos partidos tendrán lugar en el estadio La Bombonera y son las últimas pruebas antes de que el técnico Lionel Scaloni confirme la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

El atacante, que es máximo goleador de la liga francesa, había sufrido la misma lesión en la pierna derecha en 2024.

Panichelli debutó con la selección argentina en noviembre de 2025 en la victoria 2-0 en un amistoso contra Angola.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP