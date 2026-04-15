Del purgatorio del play-in a los playoffs de Knicks, Hawks forjan identidad tras salida de Young

Quin Snyder, entrenador de los Hawks de Atlanta, habla con Dyson Daniels (5) en el partido ante el Heat de Miami, el domingo 12 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Tras semanas de expectativa, Atlanta había cerrado un acuerdo que envió a Young, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas de la NBA a los Wizards a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert.

Young, la pieza central alrededor de la cual la franquicia se construyó durante las últimas siete temporadas, se había vuelto sinónimo de los Hawks. Y su salida fue apenas la primera ficha de dominó en caer.

Pero cuando se asentó el polvo tras todas las transacciones, lo que quedó fue algo distinto: un grupo de siete jugadores que habían comenzado la temporada juntos y ocho incorporaciones nuevas, ansiosas, que aprendieron a apoyarse unas en otras, sacando a Atlanta del purgatorio del play-in y metiéndolo en una plaza directa de playoffs por primera vez desde la temporada 2020-21.

Un grupo desinteresado y unido era considerado por el entrenador Quin Snyder como el único camino hacia delante para un equipo que había perdido su identidad en medio de una puerta giratoria de llegadas y salidas de jugadores.

“Creo que hemos tenido literalmente como cinco equipos distintos", manifestó Snyder, recién pasada la fecha límite de traspasos. "La clave para nosotros va a ser seguir creciendo juntos”.

Snyder se quedó corto en su estimación. Esta temporada, los Hawks han presentado 25 alineaciones titulares distintas, pero de cara a una serie de primera ronda contra los Knicks, la versión de abril es la más cohesionada hasta ahora.

Una racha de 13-2 en marzo, que llevó a los Hawks desde el conocido borde del torneo de play-in hasta la pelea por el quinto o sexto sitio, demostró que eso era cierto.

Cuatro de los cinco titulares de los Hawks comenzaron la temporada juntos: el pívot Onyeka Okongwu, Jalen Johnson —elegido por primera vez al Juego de Estrellas, Dyson Daniels —el jugador que má mejoría mostró— y la nueva incorporación Nickeil Alexander-Walker. Todos están teniendo temporadas sin precedentes.

McCollum, adquirido en el traspaso de Young, reemplazó en la alineación al otrora primera seleccionado del draft Zaccharie Risacher y aportó la presencia veterana que el equipo necesitaba. Jonathan Kuminga, cuando está sano, se ha consolidado como el sexto hombre.

“El hecho de que nuestro grupo se haya conectado como lo ha hecho en un periodo tan corto realmente dice mucho de esos chicos en el vestuario", comentó Snyder el 3 de abril tras la victoria de los Hawks sobre los Nets. "Se han acogido unos a otros por encima de todo. ... Lo hemos hablado mucho: los roles van a evolucionar y vas a tener cosas distintas disponibles en momentos distintos. Mientras sigamos conectados y juguemos moviendo el balón, pueden pasar cosas buenas”.

Esa conexión será puesta a prueba contra un equipo de los Knicks que llega a la serie con una clara ventaja en continuidad, construido alrededor de un núcleo que ha jugado junto durante años y, en algunos casos, desde la universidad.

Atlanta apuesta por el impulso para desafiar la química consolidada de Nueva York.

“Se necesita tiempo para construir química. Aquí tenemos a un montón de chicos dispuestos a trabajar en las cosas y a jugar al baloncesto de la manera correcta", enfatizó Okongwu. "Estoy orgulloso de eso”.

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FUENTE: AP