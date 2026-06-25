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Declarada alerta para el GP de Austria de F1 en medio de ola de calor en Europa

SPIELBERG, Austria (AP) — Los pilotos de Fórmula 1 llevarán equipo adicional de refrigeración durante el Gran Premio de Austria de este fin de semana después de que se activaran las reglas de “peligro por calor”, mientras el tiempo caluroso provoca trastornos en toda Europa.

El italiano Andrea Kimi Antonelli de la escudería Mercedes observa desde el balcón del paddock en el Gran Premio de Austria el jueves 25 de junio del 2026. (AP Foto/Denes Erdos)
El italiano Andrea Kimi Antonelli de la escudería Mercedes observa desde el balcón del paddock en el Gran Premio de Austria el jueves 25 de junio del 2026. (AP Foto/Denes Erdos) AP

Es la primera vez que las reglas de calor de la F1, introducidas el año pasado, se utilizan para una carrera en Europa.

Se aplica un peligro por calor cuando se pronostican temperaturas superiores a 31 grados Célsius para el día de la carrera. Dentro de la cabina puede hacer mucho más calor, pues los pilotos se sientan usando capas de ropa ignífuga.. Un pronóstico en el sitio web de la F1 con fecha del miércoles indicó que la temperatura máxima prevista para la carrera del domingo era de 32 C.

Oscar Piastri, de McLaren, anticipó que la salida sería lo más difícil de manejar, sin aire fluyendo sobre el auto y enfriando al menos un poco a los pilotos.

“Cuando no entra nada de aire, ahí es cuando es peor”, comentó.

Mientras Pierre Gasly, de Alpine, ha estado entrenando con calor en su ciudad natal de Milan, Piastri ha montado su propio sistema de entrenamiento para clima caluroso en su baño.

“Tengo unos cuantos calefactores portátiles, un baño pequeño y una bicicleta estática”, explicó el australiano. “Puedes provocarte mucha incomodidad, mucho dolor haciendo eso. Lo hago en beneficio de mi rendimiento. No por placer, eso seguro”.

La declaración realizada el jueves por la FIA, el organismo rector del deporte motor, significa que los pilotos deben usar equipo de refrigeración o cargar peso adicional para garantizar que no haya ventaja competitiva por no utilizar el equipo.

Los pilotos usan chalecos que bombean líquido refrigerante a través de una red de tubos, conectados a un equipo de bombeo dentro del auto. A algunos pilotos no les gusta usar el equipo porque afirman que es incómodo o distrae.

La FIA comenzó a trabajar en tecnología de refrigeración para los pilotos después de que algunos pilotos necesitaron atención médico tras sentirse mal en el Gran Premio de Qatar del 2023.

Las reglas de peligro por calor se utilizaron por primera vez en el caluroso y húmedo Gran Premio de Singapur el año pasado y también para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas.

Un piloto al que no le preocupa el calor es Sergio Pérez, de Cadillac.

“Soy mexicano, así que para mí esto no está tan caliente”, señaló el piloto. “Me da risa que todos los europeos estén preocupados por este nivel de calor. Pero para mí es bastante normal”.

Pérez añadió que aun así usará el chaleco de refrigeración.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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