Decenas de miles marchan en apoyo al líder opositor depuesto de Turquía

El depuesto líder del Partido Republicano del Pueblo, Ozgur Ozel, en Izmir, Turquía, el 26 de mayo del 2026. (AP foto/Erdem Sahin) AP

Ozgur Ozel fue destituido como líder del Partido Republicano del Pueblo, o CHP, por orden judicial el 21 de mayo. Muchas personas consideran el fallo como un intento político para neutralizar a la oposición.

Multitudes se reunieron antes en el Parque Guven, en el corazón de la capital turca, para escuchar a Ozel pronunciar un discurso en el que condenó su destitución. Luego se unieron a él en una marcha improvisada hacia el mausoleo del fundador de Turquía, Mustafa Kemal Ataturk.

“Están intentando reemplazar al presidente elegido del CHP y nombrar a un interventor", declaró Ozel a sus simpatizantes.

"Hoy es el día para reiniciar nuestra marcha hacia el poder. Ojalá esto fuera un asunto interno del partido. Esto no es un asunto interno del CHP. Esto es un asunto entre (el presidente) Recep Tayyip Erdogan y la nación”, agregó.

El fallo del tribunal de apelaciones anuló una votación del congreso del partido de 2023 que nombró a Ozel como líder del CHP. La decisión judicial lo sustituyó por su predecesor, Kemal Kilicdaroglu, lo que desató indignación entre los simpatizantes del partido.

Ozel, de 51 años, sucedió a Kilicdaroglu, de 77, tras 13 años de una oposición en su mayoría ineficaz frente a Erdogan.

Ozel ha presentado el caso judicial, centrado en presuntas irregularidades en la votación del congreso, como el más reciente ataque legal contra el CHP. Procesos penales en todo el país, en su mayoría por presunta corrupción en municipios gobernados por el CHP, han llevado a la detención de cientos de funcionarios electos y miembros del partido.

El gobierno insiste en que los tribunales de Turquía son imparciales y actúan de manera independiente de la presión política.

Mientras la gente se reunía en el Parque Guven, Kilicdaroglu celebraba un acto rival en la sede del CHP en Ankara, a la que la policía irrumpió el domingo pasado para retirar a Ozel y a sus simpatizantes.

Ante una multitud mucho más pequeña, Kilicdaroglu condenó a la anterior administración del partido por supervisar una corrupción generalizada.

El CHP está empatado con el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, o AKP, en la mayoría de las encuestas de opinión más recientes y, aunque las próximas elecciones no están previstas hasta 2028, muchos esperan que Erdogan convoque a comicios anticipados.

Ozel asestó un duro golpe al AKP en las elecciones municipales de 2024, al reforzar el control de la oposición sobre ciudades clave que había ganado cinco años antes, incluidas Estambul y Ankara.

El alcalde del CHP en Estambul, Ekrem Imamoglu, surgió como el rival más probable de Erdogan, quien gobierna Turquía desde 2003, en la próxima elección presidencial. Pero está encarcelado desde marzo del año pasado, mientras enfrenta varios procesos penales que podrían dejarlo tras las rejas durante décadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP