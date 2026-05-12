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Debutante A.J. Ewing lleva a Mets a paliza de 10-2 ante Tigres

NUEVA YORK (AP) — A.J. Ewing les dio a los Mets justamente el aporte ofensivo que buscaban durante su impresionante debut en las Grandes Ligas, y Freddy Peralta lanzó seis entradas efectivas para que Nueva York apaleara 10-2 a los Tigres de Detroit.

A.J. Ewing, jardinero central de los Mets de Nueva York, es empapado con bebida energizante tras una victoria sobre los Tigres de Detroit, el martes 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
A.J. Ewing, jardinero central de los Mets de Nueva York, es empapado con bebida energizante tras una victoria sobre los Tigres de Detroit, el martes 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El receptor venezolano de los Mets, Francisco Álvarez, conectó un doble en la cuarta entrada y anotó con un sencillo de Carson Benge que rompió el empate. Sin embargo, fue retirado del juego en la sexta después de golpear una bola de foul.

Más tarde, los Mets anunciaron que Álvarez tiene una lesión en la rodilla derecha y se someterá a estudios este miércoles.

Nueva York, que llegó con el peor récord de las mayores, 15-25, ya está sin tres titulares lesionados: el campocorto boricuaFrancisco Lindor, el primera base dominicano Jorge Polanco y el jardinero central cubano Luis Robert Jr.

La ausencia de este último es una de las razones por las que el veloz Ewing, de 21 años, fue ascendido el martes tras apenas 12 juegos en la sucursal de la Triple-A en Syracuse.

Ewing conectó un triple impulsor en la séptima para su primer hit en las mayores, y se convirtió en el primer jugador de los Mets con un triple en su debut en las Grandes Ligas. Además, recibió tres bases por bolas, anotó dos veces, se robó una base y elevó a la franja de advertencia del jardín central.

Peralta (3-3) permitió un jonrón abriendo la segunda entrada a Dillon Dingler y, más adelante en ese episodio, recibió un elevado de sacrificio de Spencer Torkelson que le dio a Detroit una ventaja de 2-0. Pero el derecho dominicano salió de apuros un par de veces y realizó una jugada defensiva clave, poniendo out a Colt Keith en el plato para terminar la quinta entrada después de respaldar un tiro desde los jardines que se pasó de la tercera base.

El abridor de los Tigres, Jack Flaherty (0-4), realizó 97 lanzamientos en 3 2/3 entradas. Permitió tres carreras y seis hits.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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