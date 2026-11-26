ARCHIVO - Un agente de policía escolta el automóvil que transporta los restos de quien las autoridades identificaron como el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", al cementerio para su entierro en Guadalajara, México, el 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Refugio Ruiz, Archivo) AP

El anuncio de la DEA fue rechazado el jueves por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum que lo consideró un “asunto de injerencia” y afirmó en su habitual conferencia matutina que la agencia estadounidense “tiene mucho que hacer en su país”.

“¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?”, se preguntó Sheinbaum al exhortar a la DEA a que se ocupe del tráfico de drogas en territorio estadounidense. “Aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad. Entonces deberían poner mucha atención del otro lado de la frontera”, añadió.

Estados Unidos ha elevado las presiones hacia México para combatir a los cárteles e incluso ha ofrecido apoyo para desplegar tropas en el territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha descartado mientras sostiene que habrá cooperación en materia de seguridad con Washington, “pero sin subordinación”.

La apertura de las líneas de denuncia fue anunciada la noche del miércoles en su cuenta de X por el jefe de la DEA, Terry Cole, quien indicó que a través de esos canales se recibirá información sobre miembros y asociados a las organizaciones designadas como terroristas, funcionarios corruptos que les brinden apoyo, redes criminales y personas que laven dinero para financiar al narcoterrorismo.

“Tu información es importante. Tu identidad y tu seguridad importan”, dijo Cole al precisar que las denuncias podrán realizarse de manera confidencial y anónima. Las denuncias en Sinaloa se recibirán por WhatsApp y Signal y a través de un correo electrónico.

Cole precisó que el jueves se publicará un canal para hacer denuncias en el estado de Jalisco, bastión del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que Washington también catalogó como organización terrorista.

Las fuerzas militares mexicanas dieron el pasado 20 de noviembre un contundente golpe a las organizaciones criminales que operan en Sinaloa al capturar al capo Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, uno de los principales aliados de una facción del Cártel de Sinaloa y quien figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

Para esta operación México solicitó el apoyo de Washington que envió un dron para ayudar a recabar información sobre la ubicación del capo.

Estados Unidos solicitó la extradición de Meza Flores, pero la fiscal general de México, Ernestina Godoy, afirmó esta semana que “va a ser juzgado en el país” por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina.

Pese a que en esta operación la cooperación binacional funcionó sin problemas, a fines de abril surgieron fricciones entre México y Washington luego de que la Fiscalía de Nueva York hizo pública una acusación por tráfico de drogas contra el gobernador oficialista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios activos y retirados de ese estado, quienes fueron señalados de colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa.

Ante la fuerte controversia que desató el caso y las presiones, que incluso vinieron de Sheinbaum, Rocha Moya se separó del cargo de manera indefinida y le congelaron sus cuentas en México, pero las autoridades mexicanas se negaron a cumplir la solicitud de detención con fines de extradición del político oficialista y otros funcionarios. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó en mayo a las autoridades estadounidenses.

FUENTE: AP