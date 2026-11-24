Tras las tensiones que desató en abril la intervención de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en el estado norteño de Chihuahua, que no fue notificada al gobierno federal, en esta oportunidad la cooperación binacional operó sin dificultades para la captura de Meza Flores, tal como reconocieron las autoridades de ambos países, evidenciando los vaivenes de la relación que se ha visto perturbada por las crecientes presiones de la administración de Donald Trump.

La detención del capo, que será juzgado en México según informó la fiscal general Ernestina Godoy pese a tener pendiente un pedido de extradición de Estados Unidos, ha sido considerada como un certero golpe a la Organización Criminal Transnacional Meza Flores que es señalada de introducir grandes cantidades de drogas letales al territorio estadounidense y de sembrar el terror en Sinaloa y otros ocho estados mexicanos.

El “Chapo Isidro” también era un aliado clave de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Mayos” que desde hace más de dos años mantiene una encarnizada lucha con el bando de los “Chapitos”, que conforman los hijos del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en Sinaloa.

Al dar a conocer los detalles de la llamada “Operación Centella”, las autoridades mexicanas admitieron el lunes que solicitaron el apoyo a Estados Unidos para que un avión no tripulado de ese país sobrevolara el espacio aéreo mexicano para recabar información que ayudara a la captura de Meza Flores, que se concretó el 20 de noviembre en la ciudad de Guasave, al norte de Sinaloa.

La colaboración estadounidense fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por meses ha mantenido una postura de defensa de la soberanía y de “cooperación sin subordinación” ante las presiones de Trump, quien de manera reiterada ha ofrecido el apoyo de las fuerzas estadounidenses para enfrentar a los cárteles en el territorio mexicano.

“La participación del gobierno de los Estados Unidos sólo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona (Meza Flores)”, afirmó el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, quien descartó que algún agente estadounidense interviniera en el operativo en Sinaloa.

Así marcó distancia con el incidente ocurrido en abril en Chihuahua donde murieron dos agentes de la CIA en un accidente carretero tras participar en un operativo antidrogas, lo que generó la protesta del gobierno de Sheinbaum que reclamó a Washington que no le informara de la presencia de sus funcionarios en territorio mexicano.

Otras operaciones de cooperación estadounidense

Sobre el dron que emplearon las fuerzas estadounidenses para recabar información sobre la ubicación de Meza Flores, el general Trevilla Trejo no ofreció detalles y sólo admitió que en el pasado también se solicitó apoyo a Estados Unidos.

Como ejemplo citó la operación que se realizó en enero de 2023 para la captura de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, uno de los hijos del “El Chapo” Guzmán, quien fue detenido en Culiacán, capital de Sinaloa, y ocho meses después fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta un proceso judicial.

Aunque México ha reconocido el apoyo de las agencias estadounidenses en los contundentes golpes que llevaron a la captura y abatimiento en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “ El Mencho”, y dos meses después a la detención del segundo al mando de la poderosa organización, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, poco se sabe sobre cómo fue la cooperación y el cruce de información.

Hace apenas dos meses y medio la Secretaría de Defensa de México admitió que realizó operativos antidrones conjuntos con Estados Unidos entre las ciudades fronterizas de Tijuana (Baja California) y San Diego (California) y que en marzo ejecutaron acciones similares en la frontera entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

Otra operación con un avión no tripulado estadounidense se efectuó en agosto de 2025 cuando un dron operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), sobrevoló —por petición expresa del gobierno mexicano— algunos municipios en el Estado de México para una investigación sobree delincuencia organizada, según reconocieron las autoridades mexicanas. Algunos medios locales reportaron que para esa operación se empleó un dron MQ-9B SkyGuardian, una aeronave no tripulada de largo alcance y gran autonomía.

También en febrero de 2025 algunos medios internacionales informaron sobre el sobrevuelo de drones MQ-9 Reaper de la CIA en territorio mexicano. En esa oportunidad Sheinbaum informó que los sobrevuelos se realizaban bajo petición del gobierno mexicano, pero no ofreció detalles.

¿Para qué emplea México los drones estadounidenses?

En los últimos años las fuerzas militares y policiales de México han modernizado su armamento con la adquisición de drones de última generación, que también se han convertido en un arma predilecta de las organizaciones criminales locales.

Aunque México dispone de una gran variedad de aeronaves no tripuladas de tipo táctico y de vigilancia, inclusive fabricadas localmente, las fuerzas de seguridad han solicitado el apoyo de Estados Unidos para el sobrevuelo de drones de largo alcance que tienen unas autonomía de vuelo de más de 27 horas continuas.

Sobre esa cooperación, Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en seguridad, afirmó que México ha empleado la información aportada por los drones estadounidenses para las “últimas verificaciones” sobre la ubicación de presuntos criminales y sus movimientos y poder realizar las operaciones de captura.

Pese a las presiones de Washington, Benítez Manaut reconoció que la cooperación ha sido “muy intensa” y armónica entre las fuerzas militares mexicanas y el Comando Norte de Estados Unidos y prevé que seguirá inalterable en los próximos años.

FUENTE: AP